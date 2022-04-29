بعد رفع 20 طن دقيق في انقلاب شاحنة|إعادة فتح الطريق الزراعي بالمنوفية..صور

تمكن مركز ومدينة قويسنا بمحافظة المنوفية، من رفع ما يقرب من 20 طن دقيق على الطريق الزراعي السريع القاهرة الإسكندرية عقب انقلاب شاحنة أمام قرية مصطاي.

تلقي مدير أمن المنوفية إخطارا من مركز شرطة قويسنا بانقلاب سيارة محملة بالدقيق أمام مدخل قرية مصطاي.

وبالانتقال تبين أن السيارة محملة بالدقيق وانقلبت علي الطريق الزراعي القاهرة الإسكندرية مما أدى الي سقوط ما يقرب من 20 طن دقيق وتوقف حركة الطريق.



وانتقل محمود عبدالسلام نائب رئيس مركز قويسنا و تم رفع مايقرب من 20 طن دقيق ناتج عن انقلاب شاحنه أمام مدخل الوحدة المحلية بمصطاي علي الطريق الزراعي اتجاه طنطا بالاشتراك مع قيادة مرور الطريق الزراعي و اللواء صلاح غالي مساعد مدير أمن المنوفيه وإعادة فتح الطريق أمام السيارات.

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