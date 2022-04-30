دينا فؤاد: تكريمي عن مسلسل الاختيار أعظم تكريم حصلت عليه

حلت الفنانة دينا فؤاد، ضيفة ببرنامج " كلام الناس في رمضان"، تقديم ياسمين عز والمذاع عبر قناة "ام بي سي مصر، وتحدثت عن الكثير من المحطات الفنية الهامة في مسيرتها.

وأضافت فؤاد، أن تكريمها عن مسلسل الأختيار من الرئيس السيسى أهم تكريم حصلت عليه على مدار تاريخها.

وأوضحت دينا فؤاد، أنها لو عرض عليها دور مربوحة فى مسلسل " الكبير اوي " كانت ستخاف للغاية لأن الكوميديا صعبة للغاية.

نور الشريف

وعن موقفها مع الفنان الراحل نور الشريف، قالت أنها كانت تصور معه وطلب منها توصيله إلى دكتور الاسنان ، وأخبربها حينها أنها فى يوم من الايام ستكون صورتها على غلاف المجلات والجرائد

