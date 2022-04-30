إصابة 7 أشخاص في حادث انقلاب سيارة بصحراوي بني سويف

أصيب 7 ركاب فى انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوى بحرى كمين سمسطا الغربى بمحافظة بنى سويف الرابط بين محافظات الصعيد والقاهرة وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين الى المستشفى لاجراء الفحوصات الطبية لهم

وقال الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة ان المصابين تنوعت إصابتهم ما بين سحجات وكمات بالجسم واشتباهات بكسور وجروح قطعية بالايدى وخلع فى الكتف وتمكن الأطباء من إجراء الإسعافات للمصابين .

وكان اللواء طارق مشهور مدير أمن بنى سويف تلقى إخطارا من اللواء أسامة جمعة مدير البحث الجنائى، بانقلاب ميكروباص قادم من المنيا فى طريقه إلى القاهرة أمام مركز سمسطا وبالتحديد على الطريق الصحراوى الغربى الابط بين محافظات الصعيد والقاهرة وتبين ان عدد المصابين 7 من ركاب الميكروباص وجميعهم من مدينة الفشن وان المصابين هم يوسف طه 12 سنة ووالده 50 سنة ونادية يحى 37 سنة ، وانوار حسن 35 سنة ، وربيع عبدالله 40 سنة وسيد شعبان 43 سنة ورضا رجب 30 سنة . وتم تحرير محضر بالواقعة .