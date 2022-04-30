مع اقتراب العيد.. تعرف على أنواع الترمس وطريقة عمله

يعد الترمس أحد المسليات الأكثر شهرة في عيد الفطر المبارك، فمن الممكن الاستمتاع به بعد الانتهاء من الصلاة أو تقديمه للضيوف إلى جانب الكحك والبسكويت كمقبلات خفيفة ووجبة غنية بالبروتين يتم تقديمها مملحة وباردة.

يوجد نوعين من حبوب الترمس يمكن الاستمتاع بهما في عيد الفطر المبارك:

- النوع الكبير المر

- النوع الصغير الحلو

يستغرق تحضير الصنف الكبير وقتًا، قد يصل إلى 5-10 أيام، فلماذا يختار بعض الناس حبة اللوبيني (الترمس) الأكبر؟

يقول البعض بأن الطعم يصبح أقوى بمجرد زوال المرارة، لذا يلجأ العديد من الناس لتحضير الترمس المر، إذ يتعين عليك نقعها في ماء مالح لمدة خمسة إلى 10 أيام متتالية (حتى تختفي المرارة) بعد غليها، وتغيير الماء مرتين يوميًا.

يشتهر الترمس (أو اللوبيني) بشكل أساسي في مصر، لبنان، سوريا، الأردن، فلسطين، البرازيل، البرتغال، إيطاليا وتركيا، خاصة في الأعياد مثل عيد الفطر المبارك.

حقائق مثيرة للاهتمام عن الترمس

هل تعلم أن أستراليا أحد موردي الترمس "الحلو" البارز؟، من المهم ملاحظة أن كلمة "حلو" تستخدم للإشارة إلى الترمس غير المر، ليس لأنه يحتوي على السكر.

طريقة عمل الترمس في المنزل

- في وعاء كبير، أضيفي 1 كوب ترمس

- 1 ملعقة كبيرة من الملح

- 5 أكواب من الماء.

- يُخلط الماء ليذوب الملح وينقع طوال الليل

- تخلصي من أي ماء من حبوب الترمس المنقوعة وأضيفيها إلى القدر.

- يُضاف 5 أكواب من الماء وملعقة كبيرة أخرى من الملح ويُغلى المزيج.

- بمجرد الغليان، قم بتحويل الحرارة إلى درجة حرارة متوسطة واتركها تغلي لمدة ساعتين تقريبًا.

- بمجرد أن يصبح الترمس طريًا، أطفئ النار واتركه يبرد.

- عندما يبرد، تخلصي من الماء وضعيه فوق الماء العذب المملح. - يقدم الترمس مملح.

طريقة تحضير حبوب الترمس الصغيرة الحلوة

- احضري كوب واحد من حبوب الترمس المجففة يكفي لخدمة عدة أشخاص (حفنة صغيرة لكل منهم)

- حبوب الترمس المجففة بيضاء اللون، بمجرد نقعها ستنتفخ إلى اللون الأصفر الذهبي الممتلئ.

- قم بفحص حبوب الترمس بشكل دوري لأنها تغلي وقم بتعبئة الماء إذا لزم الأمر (لا تدع الوعاء يجف)

- خمسة أيام تقريبًا في الثلاجة، مغمورة في الماء المالح، ستحتاج إلى تغيير الماء يوميًا لأنه سيصبح معتمًا، استخدم حاوية محكمة الإغلاق.

- يتطلب تغيير الماء يوميًا بضع دقائق من وقتك، ويمكن تخزين حبوب الترمس المجففة في الخزانة لسنوات.

- يمكن تحضير الترمس في قدر الضغط، بمجرد اكتمال النقع، قم ببساطة بطهيها لمدة 20 دقيقة.

- احرص دائمًا على تحلية حبوب الترمس قبل الاستهلاك - يجب ألا يكون هناك أي مرارة.

نصائح الوصفة:

- حبوب الترمس مغلفة بالجلد، وسوف تذبل هذه القشرة أثناء عملية النقع، فهذا امر طبيعي، لا تنزع القشر لأنه سينعم أثناء عملية الغليان.

يتضاعف حجم حبوب الترمس عند النقع - تأكد من مضاعفة كمية الماء للتأكد من أنها لا تزال مغمورة في الماء عندما تنتفخ (أرغب دائمًا في وضع المزيد من الماء في الجانب الآمن).

قم دائمًا بإضافة الملح إلى الماء المغلي وماء النقع.