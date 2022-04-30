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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

التنظيم والإدارة يوافق على تنفيذ قرارات تكليف 70 كادرا طبيا بالدقهلية

الجهاز المركزي للتنظيم
الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

انتهى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ، من الموافقة على تنفيذ قرارات تكليف 70 كادرا طبيا بمديرية الشئون الصحية بمحافظة الدقهلية.

وذكر بيان الجهاز أن الموافقة شملت تكليف 46 أخصائي علاج طبيعي ثالث، و12 أخصائي طب أسنان ثالث، إلى جانب 12 أخصائي تمريض بالدرجة الثالثة.

جدير بالذكر أن التكليف يشمل خريجي كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان والمعاهد والمدارس والمراكز التي تعد أو تخرج أفراد هيئات التمريض والفنيين الصحيين وغيرهم من الفئات الطبية الفنية المساعدة المتمتعين بجنسية جمهورية مصر العربية، للعمل في الحكومة أو في وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والوحدات التابعة لها، أو المؤسسات العامة والوحدات التابعة لها، أو القطاع الخاص، وذلك لمدة سنتين، ويجوز تجديد التكليف لمدة أخرى مماثلة.

ويتم التكليف أو تجديده بناءً على طلب الجهة الإدارية صاحبة الشأن ووفقا للإجراءات المنصوص عليها في القانون الصادر برقم 29 لسنة 1974، ويبت في موضوع التكليف في مدة أقصاها سنة من تاريخ التخرج، أو من انتهاء الفترة التدريبية.

القطاع الخاص محافظة الدقهلية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الإدارة المحلية التنظيم والإدارة مديرية الشئون الصحية

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