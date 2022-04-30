إطلاق رحلات الطيران المباشر من سراييفو إلى الغردقة..والسفير المصري يتابع آخر الترتيبات الخاصة

قام السفير ياسر سرور، سفير مصر في سراييفو، بمقابلة مدير مطار سراييفو الدولي، ورئيس وحدة مراقبة الحدود، ورئيس قسم الجوازات في المطار، ورئيس شئون الأجانب، من أجل الوقوف على أخر الترتيبات الخاصة بإطلاق رحلات الطيران المباشر التابعة لشركة AirCairo من سراييفو إلى الغردقة اعتبارا من يوم 6 مايو 2022.



استعرض السفير ياسر سرور خلال اللقاء الأمور المرتبطة بتأشيرات دخول السائحين الأراضي المصرية، والتسهيلات التي قدمتها الدولة المصرية في هذا الشأن، والإجراءات التى تنفذها السفارة المصرية في سراييفو بالتنسيق مع شركات السياحة المختلفة في البوسنة والهرسك لتسهيل الرحلات المشار إليها، وتشجيع المواطنيين البوسنيين على زيارة المقاصد السياحية المختلفة في مصر والاستمتاع بالطبيعة الخلابة التي تتميز بها تلك المقاصد.

كما تناول السفير المصري الخطوات التي تتخذها وزارة السياحة المصرية، وهيئة تنشيط السياحة المصرية، وشركة AirCairo من أجل ضمان توفير كافة سبل الراحة للسائحين القادمين إلى مصر.



الجدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي تطلق فيها شركة الطيران AirCairo رحلات مباشرة على مدار العام من مطار سراييفو الدولي إلى مطار الغردقة، وقد أعرب المسئولين في المطار عن سعادتهم بهذه الخطوة والتى تعزز من العلاقات بين الشعبين الصديقين، مقترحين أن يتم النظر خلال العام القادم بإطلاق رحلات من سراييفو إلى القاهرة.