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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الزراعة: 1.4 مليار طائر و14 مليار بيضة حصيلة إنتاج قطاع الدواجن بمصر

الدواجن
الدواجن

نشر مركز المعلومات الصوتية والمرئية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عددا جديدا من اصداره الرابع "ارقامX الزراعة"، استعرض خلاله أهم الارقام الخاصة بصناعة الدواجن في مصر.

واشار الاصدار الى ان اجمالي حجم انتاج القطاع التجاري من الدواجن في مصر حوالي ١,٤ مليار طائر، بينما ينتج  القطاع الريفي حوالي ٣٢٠ مليون دجاجة، كما تنتج مصر حوالي ١٤ مليار من بيض المائدة.

ويبلغ حجم الاستثمارات في صناعة الدواجن في مصر حوالي ١٠٠ مليار جنيه، كما تستوعب صناعة الدواجن في مصر حوالي ٣ مليون عامل، حيث يبلغ اجمالي عدد المنشآت الداجنة فب مصر حوالي ٣٨ ألف منشأة تشمل: مزارع - مصانع أعلاف - مجازر - منافذ بيع ادويه بيطريه ولقاحات.

كما اعلنت المنظمه العالميه للصحه الحيوانيه oIE، الموافقة على تسجيل مصر رسمياً ضمن قائمة الدول التى تعتمد نظام المنشآت الخالية من مرض إنفلونزا الطيور، حيث تم اعتماد وتسجيل ٤٠ منشأة داجنة معزولة، ضد انفلونزا الطيور في مصر، مما ساعد في فتح آفاق لتصدير الدواجن ومشتقاتها أمام منتجى هذه الصناعة، بعد توقف منذ عام 2006.

يذكر ان مركز المعلومات الصوتية والمرئية، والمكتب الإعلامي للوزارة، يصدران يوم الجمعة من كل اسبوع، انفوجرافا وفيديو باسم: الزراعة في اسبوع، لالقاء الضوء على ملخص ما تم من انشطة وجهود، بكافة القطاعات والهيئات، التابعة للوزارة، فضلا عن انفوجراف وفيديو كل ثلاثاء باسم: الزراعة في كل مصر، حول انشطة وجهود القطاع الزراعي، بالمحافظات المختلفة، كما أصدر المركز مؤخرا، سلسلة دليل خدمات وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والذي يلقي الضوء على الخدمات التي تقدمها الوزارة للمزارع والمربي، كذلك الاصدار الاخير ارقام في الزراعة، الذي يلقى الضوء على انجازات القطاع الزراعي بالارقام.

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١,٤ مليار طائر ١٤ مليار من بيض المائدة الزراعة ارقامX الزراعة الدواجن

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