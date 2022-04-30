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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

نفوق 8 رؤوس ماشية في حريق 3 منازل ببني سويف

مستشفى بني سويف
مستشفى بني سويف

نجحت قوات الحماية المدنية في محافظة بني سويف، بالتعاون مع الأهالي، في السيطرة على حريق شب، اليوم السبت، في 3 منازل بقرية "صفط النور" التابعة لمركز الفشن، جنوب المحافظة، ونتج عنه نفوق 8 رؤوس ماشية وماكينة ري وماكينة رش مبيدات.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات إدارة الحماية المدنية، يفيد بورود بلاغًا بنشوب حريق في 3 منازل بقرية "صفط النور" التابعة لدائرة مركز شرطة الفشن.

ودفعت إدارة الحماية المدنية، بسيارة ومعدات وحدة مطافي قرية أقفهص، بمركز الفشن، لموقع البلاغ، وتمكنت معاونة الأهالي، من السيطرة على الحريق، الذي شب بمنازل "علي ح.ع" و"احمد م.ح" و"محمد أ.م" بقرية "صفط النور" ونتج عنه نفوق 8 رؤوس (بقرة وحمارين و5 رؤس ماعز) وماشية وماكينة ري وماكينة رش مبيدات و6 أردب من محصور الذرة الشامية.

وجرى اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة ببني سويف، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية حول الواقعة وظروفها وملابساتها، وتشكيل لجنة لمعاينة موقع الحريق لمعرفة أسباب اندلاع النيران.

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