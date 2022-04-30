السيطرة على حريق اندلع فى أحد المحلات بشبين القناطر

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية من السيطرة على حريق اندلع فى أحد المحلات التجارية بشبين القناطر دون وقوع أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية بلاغا بنشوب حريق بأحد الشوارع بشبين القناطر وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء للسيطرة على الحريق.

وتبين من المعاينة نشوب حريق في شارع الشهيد أمام الوكيل أمام سلم المرج داخل أحد المحلات بالشارع وجارى السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها الى المحلات المجاورة.

من ناحية اخرى دفعت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بـ 5 سيارات اطفاء للسيطرة على الحريق الذى اندلع داخل مصنع كرتون بشبرا الخيمة حيث تم السيطرة على الحريق واخماد النيران وجارِ أعمال التبريد.

وتحرر محضر بالواقعة واخطرت النيابة التى امرت بالتحفظ على الحريق وندب المعمل الجنائى لفحص الحريق لمعرفة اسباب نشوبه وتشكيل لجنة لحصر الخسائر والتلفيات وبيان مدى تراخيص المصنع من عدمه.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية اخطارا بنشوب حريق بمصنع كرتون بجوار مسجد المنى شارع الروضة مدينة ابن الحكم اول شبرا الخيمة.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتم الدفع بـ 5 سيارات اطفاء وجرى السيطرة على الحريق واخماد النيران ومنع امتدادها الى المبانى والمناطق المجاورة وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.