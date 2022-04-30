إصابة 4 أشخاص في تصادم ميكروباص بالرصيف على الطريق الزراعي بالقليوبية

أصيب 4 أشخاص فى حادث تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبى على الطريق الزراعي السريع أمام طلعة كوبرى الزقازيق بمدينة بنها بمحافظة القليوبية مما أدى إلى تعطل الحركة المرورية على الطريق وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها الجامعي لاتخاذ اللازم.



تلقى الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إخطارا من العميد حازم عفت مأمور مركز شرطة بنها يفيد ورود إشارة من مستشفى بنها الجامعي بوجود 4 مصابين فى حادث تصادم ميكروباص بالطريق الزراعي.



انتقلت على الفور الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية إلى مكان الحادث، وتبين من المعاينة أن الحادث وقع نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بالرصيف الجانبي بالطريق الزراعي أمام طلعة كوبرى الزقازيق بمدينة بنها، وتم رفع آثار الحادث إلى جانبي الطريق لتسهيل حركة المرور بالطريق وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.