إصابة 10 أشخاص في حادثي تصادم على الطريق الزراعي بـ القليوبية

أصيب 10 أشخاص فى حادثى تصادم على الطريق الزراعى السريع بمدينتى طوخ وقها بالقليوبية بسبب السرعة الزائدة وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف وتم نقل المصابين الى المستشفيات المختصة وجارى رفع انقاض الحادثين من الطريق وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية إخطارا بوقوع حادثى تصادم على الطريق الزراعى السريع ووجود مصابين وعلى الفور انتقلت الأجهزة المعنية وسيارات الإسعاف.

وتبين أن الحادث الأول وقع أسفل كوبرى طوخ، بتصادم سيارة أجرة بونش وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص وتم نقلهم إلى مستشفى بنها الجامعى.

كما تبين أن الحادث الثانى وقع على الطريق الزراعي بعد مدينة قها اتجاه القاهرة، حيث انقلبت ميكروباص أجرة بسبب السرعة الزائدة، وأسفر الحادث عن إصابة 5 أشخاص من مستقلى السيارة.

من جانبها دفعت الإدارة العامة لمرور القليوبية، بعدد من الأوناش لرفع وإزالة حطام الحادثين لتسيير الحركة المرورية.