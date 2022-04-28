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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المشدد 6 سنوات لمتهم بالإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية الدائرة الرابعة برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى رئيس المحكمة بالسجن المشدد لمدة 6 سنوات وغرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه، لعاطل لاتهامه بالإتجار بمخدر الهيروين.


وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 31497 لسنة 2021 جنايات قسم ثان شبرا الخيمة، والمقيدة برقم 4580 لسنة 2021 جنايات جنوب بنها أن المتهم "حسين ر ف"، 32 سنة عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة حاز وأحرز بقصد الإتجار مخدر الهيروين في غير الأحوال المصرح بها قانونا، كما حاز وأحرز سلاح أبيض "مطواة" بغير مسوغ قانونية.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية قد تمكنت من ضبط عاطل مقيم دائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة بحوزته كمية من مخدر الهيروين وسلاح أبيض مطواة وهاتف محمول ومبلغ مالي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى حصيلة تجارته الآثمة والهاتف المحمول للتواصل مع عملائه والسلاح الأبيض للدفاع عن تجارته وأمرت النيابة العامة باستمرار حبسه على ذمة التحقيقات وإرسال عينة من المخدر المضبوط للمعمل الجنائي لفحصها، واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة إلي أن أحالته للمحاكمة الجنائية فأصدرت المحكمة حكمها السابق.

القليوبية محافظة القليوبية النيابة العامة أمن القليوبية مخدر الهيروين قسم ثان شبرا الخيمة محكمة جنايات شبرا

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