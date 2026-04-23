محافظ أسيوط يسلم 28 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بمركز البداري

شهد اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، فعاليات تسليم 28 رأس ماشية للأسر الأولى بالرعاية بمركز البداري، ضمن مشروع الغاز الحيوي "البيوجاز" وإنتاج السماد العضوي، الذي تنفذه جمعية الأورمان – عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي – بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 4 ملايين جنيه، وذلك تحت رعاية المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وبالتعاون مع شركاء التنمية، في إطار خطة المحافظة لدعم وتنمية الثروة الحيوانية وتحقيق التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جاء ذلك بحضور عبد الرؤوف النمر رئيس مركز ومدينة البداري، وحسن عثمان وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بأسيوط، والدكتور جمال سيد أحمد مدير عام مديرية الطب البيطري، ، ويسري شلقامي مدير جمعية الأورمان بأسيوط والوادي الجديد، إلى جانب عدد من القيادات التنفيذية وممثلي المجتمع المدني والمستفيدات وأهالي المركز.

وأكد محافظ أسيوط، أن الدولة تمضي بخطى ثابتة نحو تحقيق تنمية شاملة ومستدامة تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين، خاصة الفئات الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى أن ما نشهده اليوم يعكس توجهًا عمليًا لتحويل الدعم إلى مشروعات إنتاجية قادرة على تحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر وتوفير مصدر دخل مستقر لها.

وأضاف المحافظ أن مشروعات "البيوجاز" تمثل نموذجًا متكاملًا للتنمية، حيث تجمع بين البعد الاقتصادي من خلال دعم الثروة الحيوانية، والبعد البيئي عبر الاستفادة من المخلفات العضوية في إنتاج طاقة نظيفة وسماد عضوي، فضلًا عن دورها في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة داخل القرى.

وأوضح اللواء محمد علوات أن المحافظة تعمل بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني على التوسع في هذه المشروعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، وبما يتماشى مع أهداف رؤية مصر 2030، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد زيادة في عدد المشروعات التنموية التي تستهدف القرى الأكثر احتياجًا، مع تقديم كافة أوجه الدعم الفني واللوجستي لضمان استدامتها وتحقيق أقصى استفادة ممكنة منها.

من جانبه، رحب رئيس مركز ومدينة البداري بالمحافظ، مشيدًا بحرصه على التواصل الميداني مع المواطنين، مؤكدًا أن هذه الزيارة تعكس اهتمام الدولة بتعزيز البدائل النظيفة للطاقة، وعلى رأسها مشروعات "البيوجاز"، التي تسهم في تحسين البيئة وتوفير مصادر طاقة مستدامة.

وأشار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي إلى أن الجمعيات الأهلية شريك أساسي في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، من خلال تقديم خدمات الرعاية الاجتماعية، والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي لتلبية احتياجات الأسر الأولى بالرعاية.

وأوضح مدير عام مديرية الطب البيطري أن المديرية توفر دعمًا متكاملًا للمربين، يشمل برامج التحصين الوقائي، والخدمات العلاجية، والإرشاد البيطري، بما يضمن الحفاظ على صحة الثروة الحيوانية واستدامة المشروعات الإنتاجية.

بدوره، أكد مدير جمعية الأورمان أن المشروع لا يقتصر على تسليم رؤوس الماشية فقط، بل يشمل تقديم أعلاف شهرية وتأمين وتحسين السلالات، فضلًا عن متابعة دورية لضمان استمرارية الإنتاج، لافتًا إلى إجراء دراسات ميدانية دقيقة لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بالتنسيق مع الجهات التنفيذية.

وعلى هامش الفعالية، تم عرض فيلم تسجيلي حول مشروعات "البيوجاز" بالمحافظة، حيث تم تنفيذ 150 وحدة حتى الآن، بينها 14 مشروعًا بمركز البداري، مع استهداف الوصول إلى 250 وحدة خلال العام الجاري، بما يسهم في تحويل المخلفات العضوية إلى طاقة نظيفة وسماد عضوي، وتحقيق عائد اقتصادي مستدام.

وفي ختام الفعالية، قام المحافظ بتسليم رؤوس الماشية لـ14 مستفيدة من الأرامل والأسر الأكثر احتياجًا، وسط أجواء من الفرحة، حيث أعرب المستفيدون عن تقديرهم لهذه المبادرة التي تمثل مصدر دخل مستقر وفرصة حقيقية لتحسين مستوى معيشتهم.