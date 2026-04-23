وكيل وزارة التعليم بأسيوط يشهد انطلاق بطولة إقليم الصعيد لطلاب المدارس الرياضية

شهد محمد إبراهيم دسوقى، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الخميس، انطلاق بطولة إقليم الصعيد لطلاب وطالبات المدارس الرياضية الإعدادية الثانوية فى كرة القدم واليد والطائرة، والتى ينظمها توجيه عام التربية الرياضية بالمديرية، وذلك على ملاعب مدرسة سميح السعيد الرياضية بحى غرب، تحت رعاية ودعم اللواء محمد علوان، محافظ أسيوط، وبتوجيهات محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.

جاء ذلك بحضور الدكتورة هند رشاد، مستشار مادة التربية الرياضية بالوزارة، وعدنان الشريف، موجه أول التربية الرياضية بالمديرية، وموجهى عموم التربية الرياضية بالمحافظات المشاركة ومديرى المدارس الرياضية والمعلمين وأعضاء الفرق المشاركة.

انطلقت الفعاليات بالسلام الوطنى ثم طابور العرض للفرق الرياضية المشاركة من محافظات الصعيد ثم التقاط الصور التذكارية.

وشاهد وكيل الوزارة ومرافقوه حفل الافتتاح وبعض الفقرات الفنية لافتتاح البطولة.

وأكد وكيل الوزارة - خلال كلمته - دعم ورعاية محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، ولواء محمد علوان، محافظ أسيوط، لقطاع التعليم بالمحافظة والعملية التعليمية والأنشطة المدرسية.

ووجه الشكر للفرق الرياضية المشاركة والقائمين على البطولة من مختلف محافظات الصعيد، متمنيا التوفيق لجميع الطلاب والطالبات المشاركين، مؤكدا أهمية الأنشطة المدرسية بإعتبارها مكونا أساسيا فى العملية التعليمية لدورها فى تنمية ذكاءات الطلاب وصقل خبراتهم وميولهم.

وحث "دسوقى" جميع الفرق الرياضية المشاركة فى البطولة على التحلى بالأخلاق والروح الرياضية فى جميع المنافسات الرياضية والجد والاجتهاد للوصول لأعلى المراكز، والتنافس الشريف بالمباريات وطالبهم بصقل مواهبهم الرياضية من خلال الأنشطة المدرسية التى يجرى تنظيمها بمدارس المحافظة على مستوى الإدارات التعليمية تحت إشراف مديرى الإدارات التعليمية وموجهى ومشرفى الأنشطة المتنوعة.



كما وجهت مستشار مادة التربية الرياضية الشكر لوكيل الوزارة والقائمين على البطولة لتخرج فى أحسن صورة، متمنية التوفيق للفرق المشاركة فى البطولة والتنافس للحصول على المراكز الأولى.