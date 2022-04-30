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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بعد فضحية أخلاقية.. النائب البريطاني نيل باريش يستقيل من مجلس العموم

النائب البريطاني
النائب البريطاني نيل باريش

أعلن النائب البريطاني نيل باريش، اليوم السبت، أنه سيستقيل من منصبه كعضو في مجلس العموم البريطاني بعد اعترافه بمشاهدة المواد الإباحية داخل جلسة لمجلس العموم.

وعلقت مجموعة من المحافظين عضوية النائب البريطاني نيل باريش، في الكتلة، بانتظار انتهاء تحقيق فتح بعد اتهامه بمشاهدة مواد إباحية على هاتفه المحمول في مجلس العموم.

وأعلن المتحدث باسم زعيم كتلة المحافظين في البرلمان كريس هيتون-هاريس أن النائب البالغ من العمر 65 عاما أبلغ بنفسه لجنة البرلمان المسؤولة عن مسائل سلوك النواب.

وأضاف أن ”عضوية باريش في مجموعة المحافظين علقت بانتظار نتائج التحقيق“.

وفتح حزب المحافظين البريطاني الذي يقوده بوريس جونسون تحقيقا الأربعاء، بعد أن اتهم نائب باريش بمشاهدة مواد إباحية في مجلس العموم. لكن لم يتم كشف اسمه في ذلك الوقت.

وكتب باريش على موقعه الإلكتروني ”بعد الاتهامات الأخيرة المتعلقة باستخدام أحد النواب لهاتفه المحمول، أبلغت بنفسي اللجنة البرلمانية“ المعنية.

وأضاف ”سأتعاون بشكل كامل مع أي تحقيق وسأستمر في أداء دوري كنائب عن تيفرتون وهونيتون أثناء استمرار التحقيقات“، موضحا أنه لن يكشف مزيدا من المعلومات في الوقت الحالي.

ودعت النائبة العمالية هارييت هارمان، إلى تقديم استقالته ”فورا“ إذا كان بالفعل مذنبا بالتهم الموجهة إليه.

ووقع الحادث خلال نقاش حول التمييز على أساس الجنس في مجلس العموم.

وكشفت صحيفة صنداي تايمز الأحد الماضي، أن ثلاثة وزراء ونائبين من المعارضة يواجهون حاليا تهما ”بسلوك سيئ ذي طبيعة جنسية“، وهي عبارة يمكن أن تشمل التحرش الجنسي أو التلصص أو حتى الاعتداء الجنسي.

وهؤلاء جزء من 56 نائبا تم التبليغ عنهم لمكتب مسؤول عن تسجيل هذه الشكاوى أنشئ في أعقاب ظهور حركة ”ميتو“.

وأثار هجوم ينم عن تمييز حيال النساء على أنجيلا راينر، التي تعد الثانية في هرم قيادة حزب العمال، تحدثت عنه صحيفة ”ميل أون صنداي“، جدلا.

وقالت الصحيفة إن ”نوابا محافظين لم تسمهم يتهمون راينر بالسعي إلى لفت نظر رئيس الوزراء إلى ساقيها في البرلمان“.

ونقلت عن نائب لم تذكر اسمه من حزب المحافظين بزعامة جونسون مقارنته نائبة زعيم حزب العمل بشخصية شارون ستون في فيلم ”بايزك إنستنكت“ للعام 1992.

وفي أحد المشاهد، كانت ستون التي لم تكن ترتدي ملابس داخلية، تشبك ساقيها أكثر من مرة أمام محققين أثناء استجوابها بشأن جريمة قتل.

وقالت منظمة ”إندباندنت برس ستاندرز“، وهي هيئة ناظمة للصحافة في بريطانيا، إنها تلقت 5500 شكوى بشأن المقال.

ووصف جونسون ذلك، الاثنين، بأنه ”هراء ينم عن انحياز جنسي وكراهية للنساء“.

مجلس العموم البريطاني بوريس جونسون التحرش التحرش الجنسي حزب المحافظين البريطاني اعتداء الجنسي

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