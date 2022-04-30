"سلة الزمالك" يواصل استعداداته لبطولة إفريقيا في رواندا

واصل الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك تدريباتة اليوم السبت على صالة حسن حلمي بمقر النادي استعدادا للمشاركة في بطولة إفريقيا والمقررة إقامتها من الفترة 21 إلى 28 مايو المقبل في رواندا.



ومن المقرر أن يلتقي الزمالك مع نظيره سلاك بطل غينيا في دور الـ 8 من البطولة.



يذكر أن الزمالك كان قد حصد المركز الأول في الأدوار التمهيدية من البطولة التي أقيمت بالقاهرة في أبريل الحالي.

وتأهل الزمالك رسميا للأدوار النهائية من البطولة الإفريقية التي تقام في رواندا بنظام خروج المغلوب كأول المجموعة الثانية بجانب بترو دي لواندا الأنجولي وكيب تاون بطل جنوب إفريقيا وفاب بطل الكاميرون.



ونجح سلة الزمالك في 30 مايو الماضي، في الفوز على الاتحاد الرياضي المنستيري التونسي 76-63 ليتوج بالبطولة الافتتاحية لدوري أبطال إفريقيا لكرة السلة BAL، والتي أقيمت على ملعب كيجالي أرينا وتم بثها للجماهير في 215 دولة وإقليما بـ 15 لغة.

وكان سلة الزمالك قد ضمن المشاركة في بطولة الأندية أبطال الدوري للموسم الثاني على التوالي، بعد الفوز بلقب دوري السوبر في الموسم الماضي.



ويقود الجهاز الفني لسلة الزمالك: الأمريكي ويل فويجت مديرا فنيا، يعاونه ياسر عبد الوهاب مدربا عاما، وسمير جودة مدربا، وإسلام جمعة طبيبا، ومحمد سعيد.