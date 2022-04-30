إضراب العاملين بقناة مكملين عقب الإعلان عن إغلاقها

دخل العاملون في قناة مكملين الإخوانية والتابعة لجماعة الإخوان الإرهابية، في إضراب عقب الإعلان عن إغلاق القناة، مهددين بالتصعيد واقتحام القناة.

وطالب العاملون بقناة مكملين الإخوانية بصرف مستحقاتهم المالية، وهو ما أدى إلى تصاعد الخلافات، إلا أن إدارة القناة تحججت بأنه لا يتوافر لديها التمويل الكافي لسداد مستحقات العاملين.



وكانت أغلقت السلطات التركية، مقر قناة مكملين الإخوانية واستوديوهاتها بالكامل، التي كانت تبث على مدار 8 سنوات ماضية، محتواها الإعلامي المسموم في قلب الوطن العربي والمنطقة، وبصفة خاصة ظلت على مدار سنوات تستهدف الدولة المصرية ببث محتوى الشائعات والأكاذيب عن الأوضاع في مصر.



وأعلنت قناة مكملين الإخوانية، أن إدارة القناة قررت نقل بثها واستوديوهاتها وكافة أعمالها إلى خارج تركيا، وأن القناة ستغلق مقرها بالكامل في تركيا وستنطلق من عواصم عالمية مختلفة خلال المرحلة المقبلة.

مكملين الإخوانية، قدمت الشكر لتركيا على استضافتها لسنوات.



وفي بيان لقناة مكملين الإخوانية، قدمت الشكر لتركيا على استضافتها لسنوات، وأرجعت إغلاق مقر القناة إلى الأوضاع الحالية التي تعيشها المنطقة ودول العالم.