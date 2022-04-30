رامز جلال ساخرا من فريدة سيف النصر: بتتكلم انجليزي من السبتية

سخر الفنان رامز جلال، من إطلالة الفنانة فريدة سيف النصر، ضحية حلقة الليلة من برنامج "رامز موفي ستار" الذي يعرض على قناة MBC مصر.

وقال "رامز" فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر: "‏ايه الانجليزي ده يا فريدة.. دا انجليزي من السبتية 😂فريدة سيف النصر في ‎#رامز_موفي_ستار"

وحلت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، ضيفة مع الفنان رامز جلال في حلقة برنامجه الرمضاني "رامز موفي ستار"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، اليوم الجمعة.



يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.