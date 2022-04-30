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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

رامز جلال يتغزل في فريدة سيف النصر: أيقونة الإغراء سابقا

فريدة سيف النصر ورامز
فريدة سيف النصر ورامز جلال

حلت الفنانة فريدة سيف النصر ، ضيفة على برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي، رامز موفي ستار، اليوم السبت، والذي يذاع على قناه mbc مصر.

وكتب رامز جلال، فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر: "‏معانا ومعاكم أيقونة الإغراء سابقا، الديناصور العائد.. فريدة سيف النصر ‎#رامز_موفي_ستار".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه،  للعام الثاني على التوالي.

ويُشارك في البرنامج هذا العام، الفنان العالمي جان كلود فان دام، ووقع في فخ رامز هذا العام، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، حيث تكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.

المملكة العربية السعودية رامز جلال النجم العالمي فان دام برنامج رامز موفى ستار حلقات برنامج أيقونة الإغراء

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