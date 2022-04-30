رامز جلال يتغزل في فريدة سيف النصر: أيقونة الإغراء سابقا

حلت الفنانة فريدة سيف النصر ، ضيفة على برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي، رامز موفي ستار، اليوم السبت، والذي يذاع على قناه mbc مصر.

وكتب رامز جلال، فى تدوينة له عبر حسابه علي تويتر: "‏معانا ومعاكم أيقونة الإغراء سابقا، الديناصور العائد.. فريدة سيف النصر ‎#رامز_موفي_ستار".

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، برعاية الهيئة العامة للترفيه، للعام الثاني على التوالي.

ويُشارك في البرنامج هذا العام، الفنان العالمي جان كلود فان دام، ووقع في فخ رامز هذا العام، عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام، حيث تكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.