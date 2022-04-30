فيلم مدرعة الصحراء... رامز جلال يعلق على مشهد اكشن فريدة سيف النصر

حلت الفنانة الكبيرة فريدة سيف النصر، ضيفة على برنامج المقالب الشهير "رامز موفي ستار" الذي يعرض عبر قناة أم بي سي مصر.



علق رامز جلال عبر صفحته الخاصة بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "‏اكشن فيلم مدرعة الصحراء 😂فريدة سيف النصر في ‎#رامز_موفي_ستار



يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" قد تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة والإعلام.



تم تصوير حلقات برنامج رامز موفي ستار، في مدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية، بمشاركة من النجم العالمي فان دام، حيث يكون هناك أجواء من الإثارة والتشويق والرعب للضيوف خلال الحلقات.