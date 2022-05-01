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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

محمد ممدوح ينشر صورا من «الكبير أوى»: اتبسطت جدا للعمل مع مكي

صدى البلد

عبر الفنان محمد ممدوح عن سعادته لمشاركته فى مسلسل الكبير أوى ، ونشر عدة صورة له من المسلسل عبر حسابه الشخصى بموقع إنستجرام .

وكتب محمد ممدوح "اتبسطت جدا اني اشتغلت مع مكي ومحمد سلام الموهوب طبعا وصديق عمري .. وحابب أشيد جدا بصراحة بشغل المخرج الأستاذ أحمد الجندي وتأليف مصطفى صقر ومحمد عز الدين ومدير تصوير احمد محمد عبد العزيز ومهندس الصوت سامح جمال اللي بسببهم ضحكنا كتير أوي.

مع مواهب جديدة زي رحمة أحمد (مربوحة) ومصطفى غريب (العترة الكبير) والطفل عبد الرحمن طه (العترة الصغير) وعبد الرحمن حسن (طبازة).. كل المواهب دي عرفت تضحكنا برتم ضحك مظبوط بسبب كتابة وإخراج كوميدي زي ما قال الكتاب.. شكرا فريق الكبير ".

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مهرجان المزاريطة الدولي.. شيرين رضا لـ الكبير: قولي يا شيكا

وشهدت أحداث الحلقة الـ 29 من مسلسل “الكبير اوي” الجزء السادس، العديد من التفاصيل المشوقة.

وبدأت شيرين رضا، بالإعجاب بشخصية الكبير، بعدما كانت متخوفة منه، منذ ظهورها في الحلقة السابقة خلال حضورها مهرجان المزاريطة الدولي، حيث قالت له: “قولي يا شيكا”، الأمر الذي أثار غيرة مربوحة، فاقتحمت الريد كاربت، قائلة: “الدكتور ربيع عاوزك”.

وقام حزلقوم بمقابلة الفنان محمد ممدوح، على الريد كاربت ، وقال حزلقوم: كنت بخلص فيلم مع دانيال داي لويس بس بفكر أمشيه وأجيبك".

بينما قام محمد ممدوح، بالرد عليه قائلاً: “لأ معلش دانيال مين؟، ليرد عليه حزلقوم قائلاً: ”دانيال داي لويس، اصله مبقاش بياع، وبقى بيرمي البريك في وش الناس من ساعة ما عمل فيلم المشاغبون في نيويورك".

ورد عليه محمد ممدوح قائلاً: “اول مرة اسمع عنه ولا تقصد عصابات نيويورك؟”.

استضاف حزلقوم الفنان أحمد سعد، وقاما بغناء اغنية “بحبك يا صاحبي” على ريد كاربت المهرجان والرقص سوياً.

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بينما رحبت مربوحة بأحمد سعد قائلة: “سكوت سكوت سكوت .. جات الملوك ملوك ملوك”.
 

شيرين رضا محمد سلام محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح الفنان محمد ممدوح

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