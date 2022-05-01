سلسلة أعاصير عنيفة تُدمر 100 منزل في أمريكا.. شاهد

عرضت فضائية "العربية نيوز" تقريرًا عن سلسلة أعاصير عنيفة في أمريكا تضرب الجهة الغربية لوسط أمريكا، وتتسب في تدمير ما لا يقل عن 100 منزل في ولايتي كانساس ونبراسكا.

و أبلغت السلطات عن تسجيل عدد قليل من الإصابات، وقالت إنها بحاجة إلى سنوات للتعافي من هذه الكارثة وإعادة إعمار المدينة.

وفى سياق أخر، تجتاح عاصفة ثلجية عنيفة منطقة الغرب الأوسط الأمريكي، متجهة إلى الساحل الشرقي للولايات المتحدة، وسط توقعات بتزايد شدتها حتى تتحول إلى إعصار قنبلة.

وبدأت العاصفة بتيار قوي من الهواء البارد يتدفق جنوبًا من كندا إلى السهول وسلسلة جبال روكي غربي الولايات المتحدة. ومن المتوقع بعد ذلك أن يدور زوج من التيارات القوية في ضغط منخفض على طول جبهة باردة في وادي المسيسيبي السفلي يوم الجمعة، ثم يتكثف مع اندفاعه إلى شمال شرق الولايات المتحدة يوم السبت وشرق كندا.



وأصدرت السلطات الأمريكية نشرة تدعو نحو 65 مليون شخص من سكان المناطق الواقعة في طريق العاصفة إلى توخي الحذر، بعد سقوط ثلوج وانخفاض شديد في درجات الحرارة في جميع أنحاء وسط الولايات المتحدة.

https://youtu.be/ZNuHS4O6HqI