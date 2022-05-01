فريق بحث لحل لغز العثور على جثة طفل بالقمامة في العمرانية

تكثف الأجهزة الامنية بالجيزة جهودها لكشف ملابسات العثور على جثة طفل في صندوق قمامة بمنطفة العمرانية.

وتوصلت تحريات رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إلى هوية الطفل الذي تم العثور على جثته وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، وتبين أنه يقيم بالجيزة، وبسؤال أفراد أسرته أكدوا أنهم كانوا يبحثون عنه، حتى تم العثور على جثته.

وكشفت تحريات رجال المباحث وجود شبهة جنائية في الحادث، وجاري فحص عددا من المشتبه بهم.

يكثف رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة إجراء التحريات لكشف غموض العثور على جثة طفل وسط القمامة بمنطقة جسر الكونيسة، ويفحص رجال المباحث كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، بالإضافة إلى الاستماع لأقوال شهود عيان، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقت غرفة النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد العثور على جثة طفل بمنطقة جسر الكونيسة، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة لإجراء التحريات، وتبين أن الجثة لطفل ملقاة وسط القمامة.

تم الاستماع لأقوال شهود عيان، وفحص كاميرات المراقبة المحيطة بمكان العثور على الجثة، وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة المختصة التحقيق.