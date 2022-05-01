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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

الجمارك تبدأ التعامل بالدولار الجمركي ب17جنيها وهذه أسباب الزيادة

الدولار الأمريكي-أرشيفية
الدولار الأمريكي-أرشيفية

بدأت الموانئ والمطارات  والمنافذ الخاضعة لسلطات مصلحة الجمارك المصرية، العمل بتسعيرة سعر الصرف الأجنبي والعربي جمركيا اعتبارا من اليوم الأحد حتى نهاية مايو الجاري .

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ورفعت مصلحة الجمارك المصرية سعر الصرف الأجنبي بمقدار جنيها واحدا خصوصا الدولار ليصل سعر صرف الدولار الجمركي لنحو 17جنيها بعد أن كان 16جنيها على مدار إبريل الماضي بالتوازي مع إجراءات تحرير سعر الصرف في البنوك للمرة الثانية في 21 مارس الماضي بعد أن كان أولها في مطلع نوفمبر من العام 2016.

وارجعت مصادر مطلعة داخل مصلحة الجمارك المصرية في تصريحات خاصة لصدي البلد ،  أن رفع سعر الصرف الأجنبي خصوصا عملات الدولار واليورو وغيرها من العملات جاء بالتزامن مع زيادة سعر العملة الأجنبية بالبنوك معتبرا أن تحديد سعر الصرف الجمركي يتم شهريا ودون الاعتماد علي سعر العملات بالبنوك لحماية أموال المستثمرين بما في ذلك المصدرين المصريين والمستوردين بما يحمي سعر المنتج المحلي ويزيد من تنافسيته في الخارج أو التأثير علي سعر المعروض من السلع داخل السوق المحلي وبالتالي ستؤثر علي محدودي الدخل .

أشارت المصادر إلي أن عمليات تحديد العملات الأجنبية جمركيا يتم تحديده من قبل وزارة المالية خصوصا وأنها تنسق مع البنك المركزي المصري في ذلك الخصوص معتبرا أن سعر الدولار الجمركي والعملات الأخري يتم التعامل بها وفقا لسعرها العادل داخل السوق و هو القيمة الاقل للعمليات الاستيرادية التي تجري من خلال البنوك.

وحددت المصلحة  سعر الدولار  الجمركي خلال مايو الجاري عند 17 جنيها و اليورو الجمركي بـ 17.84 نيها ، والجنيه الإسترليني الجمركي بـ 21.14 جنيها.

وبلغ سعر الدولار الكندي الجمركي نحو 13.2جنيها و الفرنك السويسري الجمركي نحو 17.46 جنيها والـ 100 ين الياباني الجمركي نحو 12.99 جنيها واليوان الصيني الجمركي نحو 2.57 جنيها.


وعلي صعيد العملات العربية، فقد تم تحديد سعر الريال السعودي الجمركي نحو 4.53 جنيها و الدينار الكويتي الجركي بـ 55.43 جنيها و الدرهم الإماراتي الجمركي نحو 4.62 جنيها.

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