حارس بيت الدب:حسونة يتناول 15 كيلو يوميًا.. ويحتاج إلى الاستحمام كل ساعتين

قال عم وحيد، حارس بيت الدب بحديقة الحيوان، إنه تم استقبال الدب الروسي خلال عام 2017، ومنذ ذلك الحين أطلق عليه اسم “حسونة”، موضحًا أن التعامل مع الدب الروسي يختلف عن التعامل مع الدببة الأخرى لأنه يتسم بالذكاء والقوة والشراسة.

وأضاف “عم وحيد”، في تصريحات لـ “صدى البلد”، أن الدب حسونة يتغذى على الأسماك والمثلجات وكذلك اللحوم والأرز بلبن والتفاح والبيض، مشيرا إلى أنه يتم منح الطعام له من خلال القفص لأنه لا يمكن التعامل معه عن قرب مثل أى دب آخر، حيثُ يستطيعون الدخول للدب الأمريكى.





وأوضح أنه عند نظافة مبيت الدب أو البحيرة الخاصة به، يتم نقله إلى مكان آخر حتى يمكنهم التنظيف دون خوف من أى هجوم، منوهًا إلى أن الدب يأكل 5% من وزنه، ويصل وزن الدب حسونة إلى 300 كيلو جرام، لذا يستطيع تناول 15 كيلو فى اليوم.

ولفت إلى أنه يحتاج إلى الاستحمام كل ساعتين، خاصًة فى أوقات ارتفاع درجات الحرارة، لذا تتساقط المياه عليه طوال الوقت، كما أنه ينزل إلى البحيرة وقت رغبته لأنه لايتحمل ارتفاع درجات الحرارة، مؤكدًا أنه يتم تقديم الشاى المثلج والآيس كريم والأرز بلبن له له حتى يستطيع أن يتحمل ارتفاع درجات الحرارة، كما أن هناك مراوح وتكييفا يعمل دائمًا فى المبيت الخاص به.



