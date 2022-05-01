" حديقة الحيوان " : نتوقع تخطي أعداد الزائرين في عيد الفطر لـ 300 ألف زائر | شاهد

كشف الدكتور محمد رجائي ، المشرف العام على حديقة الحيوان ، قائلا إن الحديقة مستعدة كعادتها لاستقبال الزوار في الأعياد ، مشيرا إلى أن الحديقة مهتمة بصحة الحيوان ، وتدبير حيوانات جديدة بدعم من وزارة الزراعة بدون أي عبء مالي .

وأوضح الدكتور محمد رجائي ، خلال مكالمة هاتفية لـ برنامج " صباح الخير يا مصر " ، والمذاع على فضائية " القناة الأولى المصرية " ، أن الحديقة جلبت منذ شهرين حيوان " سبع البحر " من الأرجواي " ، وهو يعتبر انجاز كبير جدا بتبديل الحيوانات بدون أي عبء مالي ، بالإضافة إلى عدد من الدبب الروسي .

وأشار " رجائي " ، إلى أن الأطباء البيطرين بذلوا مجهود كبير جدا للحفاظ على صحة الحيوان خلال الفترة المقبلة ، مردفا : " على مدار عيد الفطر بنوصل لعدد زائرين يتخطى الـ 300 ألف زائر ومتوقع تخطي هذا العدد العام الحالي " .



