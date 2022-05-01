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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

الأوقاف: 93 فائزاً في مسابقة "شهر القرآن"

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

قدمت وزارة الأوقاف المصرية وإذاعة القرآن الكريم، التهاني للفائزين في مسابقة "شهر القرآن" الذين فازوا بالإجابات الصحيحة على الأسئلة اليومية للمسابقة ، والذين بلغ عددهم حتى تاريخه (93) فائزًا وفائزة ، وبقي يوم واحد من المسابقة.

وأوضحت الأوقاف أنه بناء على رغبة المشاركين في إرسال الإجابات المجمعة إلكترونيًّا، تقرر استقبال الإجابات المجمعة إلكترونيًّا في موعد أقصاه 10 شوال 1443هـ على الرابط التالي اضغط هنا

مسابقة شهر القرآن

الجوائز المجمعة :

- الفائز الأول : عشرة آلاف جنيه .

- الفائز الثاني : خمسة آلاف جنيه .

- الفائز الثالث : ثلاثة آلاف جنيه .

- الفائز الرابع : ألفا جنيه .

- عشر جوائز تشجيعية قيمة كل جائزة ألف جنيه ، إضافة إلى مجموعة من إصدارات سلسلة "رؤية" للفكر المستنير لكل فائز .

علمًا بأن من فازوا في سؤال أمس السبت هم :

1- المستشار/ محمود صلاح الدين أحمد عفيفي بهيئة النيابة الإدارية من محافظة دمياط.

2-  نفيسة عبد الفتاح أحمد أحمد العتباني مُعلمة بالمعهد الفني للتمريض من محافظة شمال سيناء.

3- الواعظة/ هانم عبد الرزاق إبراهيم إسماعيل واعظة متطوعة بوزارة الأوقاف من محافظة سوهاج.

4- الطالبة/ سندس عبد الحليم محمود طالبة في الصف الثالث الثانوي الأزهري من محافظة الجيزة.

5- امحمد خلوي محمد أحمد رئيس قسم الاتصال السياسي بإدارة الخارجة التعليمية من محافظة الوادي الجديد

القرآن وزارة الأوقاف المصرية اذاعة القران الكريم شهر القرآن مسابقة شهر القرآن واعظة متطوعة وزارة الأوقاف

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