ضبط ١٧٠ كيلو فسيخ فاسد بأحد المحلات الشهيرة بالسويس

تمكنت مباحث التموين فى السويس، من ضبط ١٧٠ كيلو فسيخ أسماك بورى وسردين فاسدة فى أحد المحلات الشهيرة داخل نطاق حى السويس .

وكان اللواء سعيد عابد ، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس ، قد أمر مباحث التموين بشن محلات مكبرة على المحلات و المطاعم قبل عيد الفطر المبارك للتأكد من صحة

المأكولات المقدمة للمواطنين .

وبناءا خرجت حملة امنية تموينية إشراف عليها العميد سامح دوريش و قادها المقدم شريف خالد رئيس مباحث التموين ، وتم التفتيش على عدد من المحلات وتم ضبط ١٧٠ كيلو أسماك بوري وسردين فاسدة وغير صالحة للاستهلاك الأدمي ومعروضه لجمهور المستهلكين في أحد محلات الفسيخ الشهيرة .

تم تحرير محضر بقسم شرطة السويس و التحفظ على أسماك الغير صالحة واحالة المحضر إلى النيابة العامة لتتولى التحقيقات.