مصر تحصد ذهبية الزوجي المختلط بكأس العالم للخماسي الحديث بالمجر

حقق الثنائي المصري هايدي عادل ونور الدين كريم الميدالية الذهبية في الزوجي المختلط ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث المقامة بالعاصمة المجرية بودابست خلال الفترة من 25 أبريل إلى 1 مايو.

وأنهى الثنائي المصري هايدي عادل ونور الدين كريم لاعبا المنتخب الوطني للخماسي الحديث المسابقة بمجموع نقاط ١٣٥٠ نقطة.

وجاء الثنائي المجري اردوس ريتا و كازا روبرت في المركز الثاني " الميدالية الفضية " برصيد ١٣١١ نقطة بينما حصل الثنائي المكسيكي اوليفر كاثرين كاريلو دويلو علي المركز الثالث برصيد ١٣٠٤ نقاط.

يذكر ان سلمى أيمن عبد المقصود حصدت أمس الميدالية البرونزية بمنافسات فردى السيدات فى البطوله ذاتها.

ويشارك المنتخب المصري فى كأس العالم بالمجر ببعثة مكونة من 8 لاعبين و لاعبات هم: معتز وائل عزت و عمر وائل عزت ونور الدين كريم واياد الكاشف وملك خالد وهايدى عادل وسلمى أيمن واميرة قنديل ، بالإضافة إلى امير ابو سمرة ادارى البعثة ورؤوف حسام المدير الفني وياسر حفنى المستشار الفنى ومدير الرياضة وعمرو سيد المدير الفنى للناشئين ومحمد غيث ومحمد حسنى مدربا السلاح وياسر عصر مدرب الفروسية ويرأس البعثة المهندس عمرو شمس عضو مجلس الادارة.