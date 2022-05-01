جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة فلاح في مصرف بكفر الشيخ

تكثف مباحث مركز كفر الشيخ جهودها، بالتنسيق مع فرع الأمن العام؛ لكشف غموض واقعة العثور على جثة فلاح مقتولا وملقاة بمصرف بعزبة الجندي.

كان اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من إدارة البحث الجنائي، يفيد عثور الأهالي على جثة ملقاة بمصرف عزبة الجندي، دائرة مركز شرطة كفر الشيخ.

وتبين أن الجثة لشخص يدعى حسني .ا.ا 43 سنة، فلاح، ويقيم قرية الطواحنية، دائرة المركز ، برتدی کامل ملابسه، بجواره دراجة نارية خاصة (توك توك )، ومبلغ مالي، وبطاقة الرقم القومي، ورخصة تسيير المركبة.

وبمناظرة الجثمان، تبين وجـود جرحين قطعيين بالرأس وجرح وخذى أسفل الرأس من الخلف، وجرى نقل الجثة بسيارة الإسعاف وإيداعها بمشرحة مستشفى كفر الشيخ العام تحت تصرف النيابة العامة.

وجه اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بكفر الشيخ، بتشكيل فريق بحث جنائي، برئاسة العميد ياسر عبد الرحيم، رئيس المباحث الجنائية، والمقدم محمد عبد العزيز، رئيس مباحث مركز كفر الشيخ، لكشف غموض الواقعة والتوصل إلى مرتكبها.