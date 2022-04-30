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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

حادث غرق 13 شخص

ذهب لشراء ملابس العيد وعاد جثة.. تفاصيل حادث غرق 13 طفلا في البحيرة

حادث غرق 13 شخص في
حادث غرق 13 شخص في البحيرة

سادت حالة من الحزن بين أهالي محافظة البحيرة، عقب انتشار خبر حادث انقلاب تروسيكل في ترعة ساحل مرقص على طريق السوالم بمركز إيتاي البارود، الذي أسفر عن غرق 13 طفل، تم انتشال 8 جثث، جاري البحث عن الآخرين.

غرق 13 شخصا في ترعة السوالم في البحيرة وانتشال 5 جثث

التفاصيل الكاملة لحادث غرق 13 طفل في البحيرة 

 

وقال أحد أهالي الضحايا، أنه ذهب مع أصدقائه إلى العمل في محطة بطاطس بالقرب من القرية بعد الإفطار، وأثناء عودته قبل السحور انقلب التروسيكل في الترعة، قائلاً :" التروسيكل كان ماشي باقصى سرعة كانوا عايزين يلحقوا السحور مع أسرهم، لكن اختلت عجلة التروسيكل وانقلب في ترعة ساحل مرقص".

أوضح أن الضحايا كانوا جميعهم أصدقاء و جيران و ذهبوا لتوفير ثمن ملابس العيد، قائلاً :" أسرهم كلهم على باب الله، و الضحايا ذهبوا لمساعدة أسرهم وتوفير ثمن ملابس العيد "

و شيع الآلاف من أهالي  قرية نكلا، التابعة لمركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، جثامين ضحايا غرق تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، الذي أسفر عن غرق 13شحص.

وكان شهدت مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، انقلاب  تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، أسفرت عن ذلك غرق 13 شخصًا و تم إنقاذ 7 جثث و جاري البحث عن الآخرين.

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري بمركز إيتاي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين غرق 13 شخص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف والحماية المدنية و الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لاستخراج باقي الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

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