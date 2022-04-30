غرق 13 شخصا في ترعة السوالم في البحيرة وانتشال 5 جثث

مركز إتياي البارود

شهدت مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، منذ قليل، انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري، أسفرت عن ذلك غرق 13 شخصًا وتم انتشال 5 جثث وجاري البحث عن الآخرين.

غرق 13 شخص في ترعة السوالم في البحيرة وانتشال 5 جثث

وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بلاغاً من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث انقلاب تروسيكل بترعة في قرية السوالم بحري بمركز إتياي البارود.

وعلي الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث لمعاينة الواقعة بالفحص تبين غرق 13 شخص، وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف و الحماية المدنية و الإنقاذ النهرى لمكان الواقعة وجارى تمشيط مكان الحادث لاستخراج باقي الضحايا.

وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.