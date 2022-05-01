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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

أوكرانيا.. خروج العشرات من معمل آزوفستال في ماريوبول بعملية إجلاء أممية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت الأمم المتحدة أن هناك عملية إجلاء جارية للأشخاص المتحصنين من مصنع للصلب في مدينة ماريوبول الأوكرانية.

وصرح المتحدث الإنساني للأمم المتحدة سافيانو أبرو لوكالة "أسوشيتد برس" اليوم الأحد أن الجهود المبذولة لإخراج الناس من مصنع آزوفستال للصلب المترامي الأطراف تتم بالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبالتنسيق مع المسؤولين الأوكرانيين والروس. ووصف الوضع بأنه "معقّد للغاية".

كما أكدت الأمم المتحدة أن عملية الإجلاء من آزوفستال بدأت يوم 29 أبريل بالتعاون مع روسيا، مضيفةً: "يجري العمل على فتح ممر آمن للمدنيين من مصنع آزوفستال".

بدوره، أعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم أن عملية الإجلاء من مصنع آزوفستال "بدأت" ونحو مئة مدني يتوجّهون إلى "الأراضي التي تسيطر عليها" أوكرانيا.

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وكتب زيلينسكي في تغريدة أن "عملية إجلاء المدنيين من آزوفستال بدأت. مجموعة أولى تضمّ نحو مئة شخص تتوجه إلى الأراضي التي تسيطر عليها (أوكرانيا). غداً سنستقبلهم في زابوريجيا".

من جهتها قالت وزارة الدفاع الروسية اليوم إنه تم إجلاء 80 مدنياً من مصنع آزوفستال. وأضافت أن الذين تم إجلاؤهم ممن أرادوا الذهاب إلى المناطق الخاضعة للسيطرة الأوكرانية تم تسليمهم إلى ممثلي الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

ويُعتقد أن ما يصل إلى 100 ألف شخص ما زالوا في ماريوبول المحاصرة، بما في ذلك ما يصل إلى 1000 مدني تم حشدهم مع ما يقدر بنحو 2000 مقاتل أوكراني تحت مصنع آزوفستال المترامي الأطراف والذي يعود إلى الحقبة السوفيتية، وهو الجزء الوحيد من المدينة الذي لم يسيطر عليه الروس بعد.

وفي وقت سابق من اليوم تم إجلاء مجموعة قوامها نحو 40 مدنياً اليوم من مصنع آزوفستال في قافلة ضمت مركبات عليها شعار الأمم المتحدة.

وفي واحدة من أولى أبرز العلامات على إبرام اتفاق إجلاء، قال مصور من وكالة "رويترز" إن مجموعة قوامها نحو 40 مدنيا وصلت اليوم إلى مركز إيواء مؤقت بعد أن غادرت المنطقة المحيطة بمصنع آزوفستال.

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