كواليس تحضير رامز جلال لمقلب "رامز موفي ستار" مع فان دام.. فيديو

عرض برنامج المقالب الأشهر في العالم العربي “رامز موفي ستار”، الذي يقدمه الفنان رامز جلال، والذي يذاع علي قناة mbc مصر،فيديو يرصد كواليس تحضير رامز جلال للمقلب مع النجم العالمي فان دام.



أوضح الفيديو أنه لكي يتم تنفيذ فكرة البرنامج كان لابد من البعد عن أي مناطق بها مباني سكنية، ووقع الاختيار على مكان بالصحراء.

وشملت قائمة ضيوف برنامج رامز جلال الجديد في مجال الفن عدد من الأسماء، منهم ياسمين صبري، عمرو يوسف، غادة عادل، محمد أنور، صابرين، نجلاء بدر، هدي المفتي، تارا عماد، سنتيا خليفة، وكل من نجمي الكوميديا سليمان عيد ومحمد محمود بالإضافة إلى الفنان السعودي الكبير عبد الله السدحان.

يُذكر أن برنامج "رامز موفي ستار" تم تصويره بمدينة الرياض برعاية الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية للعام الثاني على التوالي، ويُشارك فيه الفنان العالمي فان دام، ويقع في فخ رامز هذا العام عدد كبير من نجوم الفن والرياضة.