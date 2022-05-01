سوتس بالعربي الحلقة الأخيرة.. أحمد داود يعترف بحبه لتارا عماد

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شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل سوتس بالعربي، نهاية سعيدة حيث اعترف آدم منصور (أحمد داود) لليلى (تارا عماد) بحقيقة انتحاله لشخصية محامي، وأن ذلك هو السبب الذي دفعه للابتعاد عنها خلال الفترة الماضية وطلب منها عودة علاقتهما من جديد بعد أن اعترف كل منها بحبه للآخر.

وخلال أحداث الحلقة نجح آدم في إقناع زين بالتفكير بقلبه قليلًا، بعدما عاتبه على تركه في القضية بعد تهديدات فريدة (صبا مبارك) وقد طلب آدم وليلى إجازة في نهاية الحلقة، ولكنهما تفاجئوا برفضها، لتنتهي الحلقة بفريق عمل المسيري زيدان وهم يتجهون خارج المكتب في إشارة لوجود جزء ثاني من المسلسل.

ويشارك أحمد داود في بطولة مسلسل سوتس بالعربي، النجوم آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.