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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

سوتس بالعربي الحلقة 29.. مراد مكرم ضيف شرف وأحمد داود في مواجهة نهلة

مشهد من سوتس بالعربي
مشهد من سوتس بالعربي

كشفت الحلقة 29 من مسلسل سوتس بالعربي عن أصعب القضايا التي يواجهها آدم منصور (أحمد داود)، حيث يخوض حربًا مع المكتب ضد شريف زيدان (مصطفى درويش)، وتنافسه المحامية نهلة (يارا جبران) في إحدى قضايا المكتب، في الوقت الذي يحاول فيه إثبات نفسه أمام فريدة (صبا مبارك).

 

واستطاع آدم الوصول إلى تسوية في قضية التحرش التي رفعها شريف زيدان على المكتب واتهم فيها قدري الزيات (محمد شاهين)، ودفع المكتب مليون جنيه بدلًا من 10، كما تتطور علاقته سريعًا بـ ليلى (تارا عماد) التي تساعده في حل قضايا المكتب، وتشكّل معه جبهة لمواجهة نهلة.

 

ويشارك أحمد داود في بطولة مسلسل سوتس بالعربي، النجوم آسر ياسين، صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظي وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة في الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

 

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 في دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضاني، والذي يعتبر أول فيلم مصري يُعرض بتقنية 3D في مصر والشرق الأوسط، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربيني وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.

سوتس سوتس بالعربي احمد داود مصطفى درويش آسر ياسين Arts Entertainment

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