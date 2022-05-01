أحمد رجب: الإخوان كانوا يعلمون كل ما حدث في سيناء بعد 2011

كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، تفاصيل عن الأحداث الإرهابية التي كانت تتم في سيناء بعد ٢٠١١.

وقال أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار، اليوم الأحد: "ما فيش شئ حدث في سيناء بعد ٢٠١١ إلا والإخوان كانو مشاركين فيه أو على علم به".



كشف الكاتب الصحفي أحمد رجب، كواليس إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية ٢٠١٢، مؤكدا أنه كان متواجدا في مقر حزب الحرية والعدالة في ذلك الوقت.

وقال أحمد رجب، أثناء عرض الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، اليوم الأحد: “كنت متواجدا في حزب الحرية والعدالة بوسط البلد وقت إعلان النتيجة ودار حوار بيتي وبين صهر المهندس خيرت الشاطر القيادي في جماعة الإخوان”.

وأضاف أحمد رجب، أن صهر خيرت الشاطر كان ينظر على محمد مرسي مرشح الثورة، وكان يقول "معقول نصف الشعب المصري مش معانا".