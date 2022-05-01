الاختيار 3 الحلقة الأخيرة.. تسجيل خطير من قضية التخابر لخيرت الشاطر.. وتوحش الجماعة قبل ثورة 30 يونيو

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، لقطات ومشاهد وثائقية من محاولة جماعة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة، ومعلومات عن إنشاء الفرقة 95، التي أنشأتها كجماعات مسلحة، وتهديدات السياسيين بالقتل واندلاع ثورة 30 يونيو.

نتيجة الانتخابات الرئاسية

عرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، لقاءات مع عدد من الصحفيين والقيادات الثورية في مصر، ومن بينهم الكاتب الصحفي أحمد رجب، رئيس تحرير برنامج اليوم، على قناة dmc، الذي تحدث عن ردود فعل الإخوان عقب نتيجة الانتخابات الرئاسية.

وقال الصحفي أحمد رجب إنه خلال الإعلان عن نتيجة الانتخابات الرئاسية حيث تواجد داخل مقر حزب الحرية والعدالة، تعجب صهر خيرت الشاطر الذي كان متولي العمل في منصب قيادي داخل الحزب من نتيجة الانتخابات التي نال فيها محمد مرسي نسبة 51% فقط من الأصوات.

وأكد أحمد رجب، أن صهر الشاطر قال: "معقولة نصف الشعب المصري مش موافق على محمد مرسي".

تسريب خيرت الشاطر

وشهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، إذاعة تسريب خطير من تسجيلات قضية التخابر لخيرت الشاطر مع السياسي الفلسطيني خالد مشعل للحديث حول ضعف تمكن الجماعة من مجريات الأمور في مصر.

وقال خالد مشعل لخيرت الشاطر: "أنت الجهاز التنفيذي مقتحمتوش رغم حصولك على رئاسة البرلمان والحكومة وحتى الرئاسة أخدتوها والناس مش مطاوعين إيدك برضه".

الاتحادية وفشل الإخوان

وعرضت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، مشاهد وثائقية من وقائع وأحداث الاتحادية وجنازة الصحفي الراحل الحسيني أبو ضيف، ووصف الخبراء والسياسيين هذه الأحداث بأنها علامة واضحة على فشل الإخوان.

وشارك في الحلقة الوثائقية من الاختيار3 عدد من الأشخاص المنتمين لقوى سياسية مختلفة من بينهم أحمد ماهر وطارق الخولي ومحمد عبد العزيز وجلال مرة وغيرهم.

محاولة سيطرة الإخوان

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، إثباتات بالوثائق على محاولة الإخوان السيطرة على مفاصل الدولة بتعيين أعوانهم ورجالهم في مختلف الجهات الحكومية في مناصب قيادات ومحاولتهم التدخل في كل التفاصيل الممكنة للسيطرة على الدولة.

كما ظهرت الوزيرة إيناس عبد الدايم في الحلقة الوثائقية للحديث عن وضع دار الأوبرا التي كانت ترأسها في ذلك الوقت ومحاولتهم تغيير برامج الأوبرا الفنية والسيطرة على ما تقدمه.

اللحظة التاريخية الحاسمة

شهدت الحلقة الأخيرة من مسلسل الاختيار 3، اللحظات الحاسمة قبل الإعلان عن بيان 3 يوليو التاريخي الذي تخلصت مصر بموجبه من الإخوان وسيطرتهم على مصر قبل تدهور الأوضاع.

وبشهادة جميع القوى والفصائل السياسية والشخصيات العامة المعروفة التي لمست عن قرب توحش قيادات الجماعة خاصة داخل البرلمان وفي الجهات التنفيذية كان الوضع وصل لأشده، وكان لزاما تغليب مصلحة مصر وأن يكون الاختيار لصالح البلاد.

كما عرضت الحلقة أيضا شهادات لمجموعة من أنصار جماعة الإخوان الذين غيروا أفكارهم وتوجهاتهم تماما بعد سماع ومشاهدة تسجيلات أعضاء مكتب الإرشاد ومعرفة نواياهم الحقيقية تجاه البلاد والشعب.

الاختيار

يذكر أن مسلسل "الاختيار 3" من تأليف هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي، وبطولة أحمد السقا، وكريم عبد العزيز، وأحمد عز، وياسر جلال، وخالد الصاوي، وبيومي فؤاد، وصبري فواز، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، وأمير المصري، ومحمود البزاوي، وآدم الشرقاوي، ودنيا المصري، وناردين عبد السلام وعدد كبير من الفنانين الذين شاركوا في البطولة.

وعرض مسلسل "الاختيار 3" على مدار الشهر الكريم، عبر قناة ON الفضائية و قناة ON DRAMA كما عرض عبر منصة واتش ات الرقمية.