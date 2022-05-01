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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر يحيل رئيس قرية الرياينة بأرمنت للتحقيق وإيقافه عن العمل

صدى البلد

واصل المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، جولاته الميدانية للوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث تفقد قرية الرياينة التابعة لمركز أرمنت، وكان في استقباله العميد عبد الله عاشور رئيس المركز.


وخلال الجولة تم رصد حالة تعد على الأراضي الزراعية خارج الحيز العمراني  بمساحة 260 متر مربع ، حيث استغل صاحب الأرض فرصة الاجازات للقيام بأعمال بناء مخالف.

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كما تم تنفيذ إزالة فورية لحالة تعدي على مساحة 60 متر مربع عبارة عن أعمدة الدور الأول علوي بدون ترخيص من الجهة الإدارية، حيث كان صاحب الأرض قد قدم تصالح على الدور الأرضي فقط. 
 

ومن جانبه، أصدر محافظ الأقصر تعليماته بإحالة رئيس قرية الرياينة بأرمنت إلى التحقيق، وإيقافه عن العمل.
 

وأكد على استمرار جهود الوحدات المحلية بجميع مراكز المحافظة، في تنفيذ حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية، حفاظا على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة وللقضاء على كافة أشكال التعديات من قبل المخالفين، مؤكدا على الاستمرار في رصد المخالفات والتعامل بكل حسم للحفاظ على حق الدولة.


تمت أعمال الإزالة تحت إشراف كلا من اللواء خالد عبد الحميد مدير أمن الأقصر، واللواء محمد أبو عايد مساعد مدير الأمن للوحدات، والعميد محمد قمره رئيس المباحث الجنائية، والعقيد عصام رشوان رئيس فريق البحث بإسنا وأرمنت، والمقدم عبد العزيز نايف مأمور قسم أرمنت.


وتم تنفيذ الازالة بمحضر اداري تحت رقم 2584 لسنة 2022 اداري أرمنت، وتم إحالة المخالفين للنيابة العامة لإتخاذ الاجراءات القانونية حيالهم.

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