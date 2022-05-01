البرهان يدعو الي الترفع فوق الخلافات من أجل مصلحة السودان

وجه رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، مساء اليوم الأحد، كلمة للشعب هنأه فيها، بعيد الفطر المبارك.

وحسب وكالة الأنباء السودانية "سونا"، جدد البرهان الدعوة لكل المكونات الاجتماعية والأحزاب السياسية وشباب الثورة بالترفع فوق الخلافات ووضع الوطن وشعبه من أجل التوصل إلى صيغ وحلول عملية تراعي مصالح الدولة وشعبها أولًا وتضمد الجراح وتعمل على تقديـــم مصلحة السودان على الجميع.

وأكد أن منذ ثورة ديسمبر يواصل مجلس السيادة، العمل لتحقيق آمال وطموحات الثوار في السودان، لكن الخطى تعثرت والآمال والأحلام تبعثرت بسبب الانقسام في البلاد.

وأعرب البرهان عن التزام بلاده بالعمل مع كل المكونات السياسية والاجتماعية في السودان، داعيًا القوى السياسية والاجتماعية إلى تجاوز الخلافات وعدم التفريط بمصلحة البلاد.

ولفت إلى أن أحداث ولاية غرب دارفور تؤكد ضرورة المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، مشيرًا إلى أن هذه الوقائل تأتي من تداعيات الحالة العامة التي تعيشها البلاد وكلها أمور تدفع الدولة للمضي بالسرعة المطلوبة في طريق التوافق الوطني.