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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

خلال اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك البحرين

صدى البلد

تبادل فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل مملكة البحرين، التهنئة بمناسبة عيد الفطر المبارك، داعين المولى عز وجل أن يحفظ أمتنا العربية والإسلامية، وأن يعم الخير والسلام للإنسانية .

وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لدور الملك حمد بن عيسى آل خليفة في تعزيز ثقافة الحوار والتعايش محليا ودوليا، وجهوده في النهوض بمملكة البحرين ، داعيا المولى عز وجل أن يحفظ الشعب البحريني وسائر الشعوب العربية والإسلامية، وأن يوفق الجميع لتحقيق التقدم والرخاء والاستقرار.

من جانبه، أعرب العاهل البحريني عن تقديره لفضيلة الإمام الأكبر، وللأزهر الشريف وتمنياته لفضيلته بدوام الصحة والعافية، وأن يظل منافحا عن دين الإسلام، وناشرا لعلوم الدين، وأن يديم على الأمة الاسلامية والعالم كله الخير والأمان.

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خلال اتصال هاتفي.. شيخ الأزهر يتبادل التهاني بعيد الفطر مع ملك البحرين

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