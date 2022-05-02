ليلة العيد.. المواطنون يقبلون على تناول الكوارع ولحمة الرأس في الفيوم .. فيديو

تشهد محافظة الفيوم ، ليلة عيد الفطر المبارك ، إقبالا شديدا من قبل المواطنين الذين يقبلون على تناول الكوارع ولحمة الرأس .

شهد شارع العامود بمدينة الفيوم زحاما شديدا على محلات بيع الكوارع ولحمة الرأس ، حيث توافد العشرات من الشباب والاهالى لتناول وجبات الكوارع ولحمة الرأس .

يقول محمد سيد مهندس زراعى : سنويا أحضر انا وزملائى لتناول وجبة الكوارع ولحمة الرأس بشارع العامود بمدينة الفيوم لوجود بعض المحلات الشهيرة فى طهى مثل هذه اللحوم .

ويضيف أحمد بيومى موظف : تناول الكوارع ولحمة الرأس عادة سنوية ، نواظب عليها جميعا أنا وزملائى من ابناء الحى ، خاصة الكبدة و لحمة الرأس .

ويقول سامح السيد موظف : أتجمع انا وزملائى من أبناء الحى والصحبة الطيبة ، سنويا على مائدة واحدة ألا وهى تناول وجبة لحمة رأس والكوارع ، والشربة الساخنة والسجق ، وهى م الوجبات لمفضلة لدينا ليلة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات .