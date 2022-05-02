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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

ليلة العيد.. المواطنون يقبلون على تناول الكوارع ولحمة الرأس في الفيوم .. فيديو

الاقبال الشديد من
الاقبال الشديد من اهالى الفيوم على تناول الكوارع ليلة العيد

 

تشهد محافظة الفيوم ، ليلة عيد الفطر المبارك ، إقبالا شديدا من قبل المواطنين  الذين يقبلون على تناول الكوارع ولحمة الرأس .

 

شهد شارع العامود بمدينة الفيوم زحاما شديدا على محلات بيع الكوارع ولحمة الرأس ، حيث توافد العشرات من الشباب والاهالى لتناول وجبات الكوارع ولحمة الرأس .

يقول محمد سيد مهندس زراعى : سنويا أحضر انا وزملائى لتناول وجبة الكوارع ولحمة الرأس  بشارع العامود بمدينة الفيوم لوجود بعض المحلات الشهيرة فى طهى مثل هذه اللحوم .

ويضيف  أحمد بيومى  موظف : تناول الكوارع ولحمة الرأس عادة سنوية ، نواظب عليها جميعا أنا وزملائى من ابناء الحى ، خاصة الكبدة و لحمة الرأس .

 

ويقول سامح السيد موظف : أتجمع انا وزملائى  من أبناء الحى والصحبة الطيبة ، سنويا على مائدة واحدة ألا وهى تناول وجبة لحمة رأس والكوارع ، والشربة الساخنة  والسجق  ، وهى م الوجبات لمفضلة لدينا ليلة عيد الفطر المبارك اعاده الله على الجميع بالخير واليمن والبركات . 

 

 

محافظ الفيوم يتفقد مشروع إنشاء شبكات الصرف الصحي

 

 

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الفيوم المواطنون تناول الكوارع لحمة الرأس

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