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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أصل الحكاية

أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

صدى البلد

«أعزائي عشاق الأفلام الهندية على موعد مع أحدث أفلام بوليوود عمار أكبر أنتوني».. جملة طالما سمعناها من مذيعات التليفزيون في أول أيام العيد، وتحديدا جيل التسعينات وما قبلها، وكأننا على موعد للاحتفال بالسينما الهندية وليس العيد، وأصبح الفيلم الهندي هو الضيف الدائم طوال سنوات على شاشة التليفزيون في أول أيام العيد، وتحول أميتاب باتشان إلى صديق حميم ينتظره المشاهدون في العيد.

 

فيلم هندي 

 

كانت السينما الهندية، المحببة للمصريين في فترة التسعينيات مع بروز نجوم بوليود العالميين، مثل أميتاب باتشان، وشاروخان، وغيرهم.

واهتم التلفزيون المصري بقنواته الإقليمية والمحلية بما يطلبه الجمهور، وخصص مع كل عيد فيلمًا هنديًا للعرض أول مرة في فترة الظهيرة، ليتجمع الاطفال والشباب امام الشاشات، ويتفاعلون معه ومع مشاهد الأكشن الهندية، على الرغم من المبالغات في تصويرها، وكذلك المبالغة في القصص والسيناريوهات، لكنها كانت محببة للأطفال ومشوقة إلى حد كبير.

نجم لا يُقهر

 

القناة الثانية تحديدا كانت تخصص فترة بعد الظهر في العيد على خريطتها لعرض فيلم هندي يوميا، يلتهم الساعات الثلاث من الثالثة عصرا حتى السادسة مساء، حيث يجلس أمامه الشباب والأطفال، لمتابعة تحطم الخصوم أمام نجم الهند الأشهر أميتاب باتشان.

 

قمر أكبر أنتوني الأشهر

 

هذا الفيلم يعد من كلاسيكيات السينما الهندية بالنسبة للمصريين، وكان يُنطق "عمار أكبر أنطونيو"، وهو من بطولة اميتاب باتشان وريشي كابور وأنتج عام 1977.

 

وتدور أحداثه حول أب يهرب من عصابة ويترك زوجته واطفاله الثلاثة، ولكن العصابة تطارد عائلته وتفقد الأم بصرها، بينما ينفصل الأبناء الثلاثة فالأول يتبناه مطرب مسلم، والثاني يتبناه قس كاثوليكي مغامر، بينما الثالث يتبناه ضابط شرطه هندوسي، ويلتقي الاخوة في النهاية للانتقام من العصابة.

 

مارد الخارق

 

هو ثاني الأفلام الهندية المحفوظة عن ظهر قلب، وتم انتاجه عام 1985، من بطولة اميتاب باتشان أيضا.

وتدور أحداثه حول رجل يمتلك قوة خارقه، متزوج ولديه طفل صغير، تطارده إحدى العصابات وتنجح في قتله وقتل زوجته، بينما يسعى الطفل للانتقام إلا أنه يقع في حب ابنه زعيم العصابة.

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أميتاب باتشان.. حكاية النجم الهندي بطل تليفزيون العيد في التسعينات

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