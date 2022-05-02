أهالي أسوان يحتفلون بعيد الفطر المبارك.. وتبادل التهاني بالشوارع

"اليوم عيد وهنعيد".. شعار رفعه أهالى ومواطنو محافظة أسوان منذ صباح اليوم الإثنين للاحتفال بعيد الفطر المبارك حيث توافد عقب أداء صلاة الفجر الآلاف من المواطنين على المساجد والساحات لأداء صلاة العيد والتي وصلت لنحو 1217 مسجدا وساحة.

ورصدت عدسة "صدى البلد " هذا التوافد أمام ساحة أكبر مسجد بمدينة أسوان، وهو المسجد الجامع الذى شهد إقبالا كبيرا من المواطنين لأداء صلاة العيد، أعقبه قيام المواطنين بتبادل التهانى بهذه المناسبة العزيزة.

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هذا ووسط ابتهالات التكبير والتهليل وتطبيق الإجراءات الوقائية قام اللواء أشرف عطية محافظ أسوان بأداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد بدر بالطابية ضمن 1217 مسجدا وساحة جاهزة للصلاة بجميع مدن ومراكز المحافظة.

وقدم اللواء أشرف عطية التهنئة باسم أهالى أسوان للرئيس عبد الفتاح السيسى وللشعب المصرى بالكامل وأبناء هذه المحافظة العريقة بمناسبة عيد الفطر المبارك، مؤكداً بأنه تم الاستعداد المبكر لاستقبال الاحتفال بأيام العيد من خلال رفع حالة الطوارئ فى مختلف قطاعات النظافة أو مياه الشرب والصرف الصحى والتموين والصحة.

فيما قام الشيخ محمد عبد العزيز وكيل وزارة الأوقاف الأسبق بأسوان بإلقاء خطبة عيد الفطر المبارك والتى أشار فيها إلى أن فضائل العيد كثيرة أولها هو نيل الجائزة وغفران الذنوب من الله عز وجل بعد صيام الشهر الكريم، كما يعتبر العيد هو يوم فرح وسرور لمن صدقت نيته وحسن عمله وتهذبت أخلاقه.

كما أنه يوم الطاعة والتراحم وصلة الأرحام والتزاور والتصافح وهو ما حث عليه ديننا الإسلامى الحنيف والذى امتاز بالسماحة والوسطية والاعتدال، علاوة على أن الاحتفال بالعيد يتطلب إطعام الفقراء والمساكين لإضفاء البهجة عليهم ومشاركتهم فرحة العيد، داعياً الله عز وجل بأن يحفظ مصرنا الحبيبة وولاة أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد ويعم الأمن والرخاء والطمأنينة بها.

وكانت قد استعدت مديرية الأوقاف بأسوان لاستقبال عيد الفطر المبارك من خلال تجهيز المساجد المقرر أداء صلاة العيد بها وإجراء أعمال النظافة والتطهير والتعقيم للحفاظ على سلامة المترددين على المسجد.

ومن جانبه أكد الدكتور رمضان عبد السميع وكيل وزارة الأوقاف بأسوان أن المديرية استعدت لصلاة عيد الفطر المبارك بتجهيز جميع المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة لإستقبال المصليين لإقامة شعائر صلاة العيد وعددها 1217 مسجدا من المساجد الكبري الرئيسية علي مستوي مراكز ومدن وقري المحافظة.

وأشار الدكتور رمضان عبد السميع بأن صلاة عيد الفطر ستقام بالمساجد الكبرى التي تقام بها صلاة الجمعة وبذات ضوابط إقامتها في العام الماضي بالمساجد دون الساحات وذلك وفقاً للضوابط والإجراءات الإحترازية مع تكليف إمام وخطيب معتمد ومصرح له من وزاره الأوقاف بكل مسجد لتأدية صلاه العيد ، والالتزام بعنوان خطبة الوزارة .

وأوضح رمضان عبدالسميع أن الوزارة وضعت عدة ضوابط لأداء صلاه عيد الفطر المبارك وهي فتح المسجد قبل الصلاة بنصف ساعة ويغلق عقب الانتهاء من صلاة العيد مباشرة ب10 دقائق، وإتباع كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية مع جميع المصلين والإلتزام بإرتداء الكمامة وإحضار المصلي الشخصي وتطبيق إجراءات التباعد.

إحتفالات محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك

إحتفالات محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك

إحتفالات محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك

إحتفالات محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك

إحتفالات محافظة أسوان بعيد الفطر المبارك