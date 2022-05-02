ربنا يقويك.. رسائل تقدير ومحبة من أهالي الشهداء إلى الرئيس السيسي

قدم أهالي شهداء الشرطة والجيش رسائل تقدير ومحبة لـ الرئيس السيسي، في احتفاله معهم بعيد الفطر المبارك بقاعة المنارة.

فقالت أسرة الشهيد العقيد أحمد محمد جمعة: "كل سنة وحضرتك طيب ياريس .. وربنا يوفقك ويقويك على كل المجهود اللي انت بتبذله عشانا وعلشان البلد كلها .. وشكراً جداً على الهدايا".

وقالت أسرة الشهيد الجندي محمد عادل عبد العليم: "ربنا يخليك ويحرسك للبلد".

وقالت أسرة الشهيد الرائد عبد الله محمود المرسي: "أنا حابة أشكر الرئيس على الهدايا ديه .. وهو دايماً فاكرنا وحاطت أولوية لأسر الشهداء وده شيء يسعدنا جداً .. وكل سنة وهو طيب".

وقالت أسرة الشهيد العريف محمود شعبان سعد: "أشكر رئيس الجمهورية على كل اللي بيقدمهولنا ده .. وربنا يوفقه يارب".

ووزع الرئيس السيسي الحلوى والهدايا على أبناء الشهداء أثناء الاحتفال بعيد الفطر المبارك.

وكرم الرئيس عدداً من أسر شهداء الجيش والشرطة والأطقم الطبية خلال احتفالية عيد الفطر بقاعة المنارة، وكان من بينهم ابن الشهيد محمد عاطف إسماعيل الذي بكى بُحرقة أمام الرئيس السيسي، فقام الرئيس باحتضانه.

وقدم الرئيس هدايا لأسر شهداء الشرطة بمناسبة العيد، بالإضافة إلى أنه قدم التحية والشكر لـ أبطال مسلسل «الاختيار 3» و«عائدون»، قائلا «مش هتمشوا وفرصة في يوم العيد ان احنا نتكلم ونقول لكم كل سنة وانتم طيبين».