محمد عدوية يستعد لـ طرح أغنية الناس نوعين

يستعد الفنان محمد عدوية، لطرح أغنية جديدة بعنوان “الناس نوعين” اليوم، ‏ويشاركه في الغناء مغني الراب سداوي.

أغنية “الناس نوعين” من إنتاج شركة كلمة، وطرحت الجهة المنتجة البرومو الخاص بالأغنية تمهيدا لطرحها بشكل كامل.

يذكر أن محمد عدوية كان قد طرح أغنية جديدة تحمل اسم "بيستضعفوني" ويظهر محمد بشكل مختلف عن الأعمال الفنية التي قدمها قبل ذلك .



الأغنية من كلمات أحمد شكرى وتوزيع وألحان مونتى ومكس وماستر خالد رؤوف ومن إخراج هشام ممدوح.

ويقول مطلع الأغنية: "استضعفوني عشان شايفني من غير ضهر..وعروسة احلامي ما أملكها مهر..والدنيا لو تديني عقد الوجع يتكر..وان يوم فرحت أقول خير الف بعد الشر..".