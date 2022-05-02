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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

هكذا يعزز فيتامين c صحة القلب والاوعية الدموية بشكل مدهش

صدى البلد

فيتامين سي هو أحد مضادات الأكسدة التي تساعد على تجديد مضادات الأكسدة الأخرى في الجسم.


 

فيتامين C هو فيتامين موجود بشكل طبيعي في بعض الأطعمة ويضاف إلى عدد قليل من الأطعمة الأخرى. لا يستطيعالبشر تصنيع هذا الفيتامين - وهذا هو السبب في أنه عنصر غذائي لا غنى عنه.


 

يحسن امتصاص الحديد ويلعب دورًا حيويًا في بناء الأنسجة والتئام الجروح. كما أنه يؤخر الآثار الضارة للجذور الحرةعلى الجلد والجسم.ما هي الفوائد الصحية لفيتامين سي،وفقا لموقع برايت سايد.


 


 

يحسن صحة القلب..

 

وفقًا لدراسة أمريكية ، قد يلعب فيتامين سي دورًا في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب. أظهرت دراسات متعددة أنارتفاع مستويات فيتامين سي في البلازما يمكن أن يرتبط بتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب.


فيتامين سي يساعد أيضًا في تمدد الشرايين - وهذا يحسن تدفق الدم ، وبالتالي قدرته على حمل الأكسجين أيضًا.


 

 تشير دراسة هندية أخرى إلى أن الفواكه والخضروات الغنية بفيتامين سي يمكن أن تمنع الإصابة بأمراض القلب. تقولالدراسة أن اتباع نظام غذائي نباتي غني بفيتامين سي يمكن أن يقلل نسبة الكوليسترول في الدم بنسبة 1٪ ، مما يقللمن خطر الإصابة بالنوبات القلبية بنسبة 2٪.


 

مكافحة الانفلونزا ونزلات البرد ..

(فيتامين سي) فعال في التقليل من مدة الاصابة بالبرد او الإنفلونزا .. اذا تم اخذه بانتظام وباستمرار وليس فقط  وقت البرد والانفلونزا.


 

لان الدراسات الحديثة بتأكد انه احنا لو بدأنا في تناول

(فيتامين سي) بس بعد الإصابة بالزكام او البرد ، فهذا  لا يعمل شيء اطلاقا.. ولا يعالج  او يخفف الانفلونزا او الزكام ( الرشح).


 

فيتامين سي) من مضادات الأكسدة القوية واللي بيمنع الضرر اللي ممكن ينتج عن الجذور الحرة( free radicals ) ، واللي تراكمها معالوقت في الجسم بيسبب الشيخوخة ، وأمراض القلب و المفاصل و السرطان .


 

إنتاج الكولاجين..

(فيتامين سي) مهم جدا لنمو وإصلاح الأنسجة في جسم الانسان .


 

ويساعد فيتامين سي الجسم على صنع ( الكولاجين) ، وهو بروتين مهم  لبناء الجلد والغضاريف والأوتار والأربطة والأوعية الدموية.


 

وبالتالي (فيتامين سي) مهم جدا لالتئام الجروح وترميمها ويحافظ ايضاً على العظام والأسنان .


 

خفض الكولسترول في الدم..

ويقلل(فيتامين سي) من مستويات الكولسترول .


 

تعزيز صحة العيون..

(فيتامين سي) موجود بتركيز عال في جميع أجزاء العين، وهذا يدل على أن العينين بحاجه إليه. وأخد (فيتامين سي ) يخفض ضغط العينالمرتفع بفعالية وبسرعة ، ويمنع ايضاً تكون (الزرق) فيها .


 

بيساعد في امتصاص الجسم ( للحديد) وتخزينه

ولأن هذا  اغلب مكملات الحديد في هذا الوقت  يكون فيها نسبه من (فيتامين سي) ، ويساعد في النمو الطبيعي للجسم .

فيتامين سي اطعمة تحتوى على فيتامين سى فيتامين C

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