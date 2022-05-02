خبير اقتصادي: خلال الفترة الماضية يوجد تحول في القطاع الزراعي

قال الدكتور فرج عبد الله ، الخبير الاقتصادي، إنه خلال الفترة الماضية يوجد تحول في القطاع الزراعي وشاهدنا عدد من المشروعات جنبت مصر في الدخول في أزمة غذاء مع جائحة كورونا ، أدت إلى دخول المنتج المصري أسواق لم يكن يدخلها ما زادت صادرات القطاع الزراعي .



وأضاف خلال مداخلة على قناة إكسترا نيوز، أن هذا يعطي فرصة للمشروع تحت الإنشاء لتعزيز قدرتها الانتاجيه في المحاصيل والزراعة المطلوبه والتي تحقق طفرة في المنتجات الزراعية .



وأوضح أن من المتوقع مع الحسابات المالية للعام المالي الذي سينتهي ٣٠ يونيو من العام الجاري ستزيد نسبة التصدير من الحاصلات الزراعية الي ٢٠% عن العام الماضي .



وتابع، أنه خلال الفترة المقبلة سيكون هناك تكامل بين القطاع الصناعي والزراعة وهناك توجيهات رئاسية للاهتمام بقطاع التصنيع وخاصة التصنيع الزراعي ، وهذا سيؤدي إلى تراجع الواردات في يعض السلع المكملة.

