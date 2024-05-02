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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نائب روسي: فكرة ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا محكوم عليها بالفشل

الرئيس الفرنسي إيمانويل
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

قال النائب في مجلس الدوما الروسي عن منطقة القرم وعضو لجنة الأمن بمجلس النواب بالبرلمان ميخائيل شيريميت، اليوم الخميس إن فكرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بإرسال قوات إلى أوكرانيا، بهدف إضعاف روسيا، محكوم عليها بالفشل.

وأضاف النائب الروسي أن أوكرانيا كدولة لا تهم الدول الغربية - فهي تحتاج إليها كنقطة انطلاق وذريعة لإضعاف روسيا وسرقة مواردها وتقسيمها إلى أجزاء، بحسب ما أوردته وكالة نوفوتسي الروسية.

وأشار إلى أنه "لن ينجح شيء معهم، وفكرة ماكرون محكوم عليها بالفشل وروسيا مستعدة من الناحية التكنولوجية والأخلاقية لصد أي معتد، بغض النظر عن اللغة التي يتحدث بها".

وفي السابق، اعتبر ماكرون أنه من المشروع إرسال قوات إلى أوكرانيا في حالة تلقي طلب مماثل من كييف.

إرسال قوات إلى أوكرانيا ماكرون مجلس الدوما الروسي ميخائيل شيريميت الرئيس الفرنسي

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