أبرزهم يسرا .. النجوم يهنئون الجمهور بعيد الفطر

حرص عدد كبير من النجوم على تهنئة جمهورهم بعيد الفطر المبارك، نستعرض لكم أبرز النجوم من خلال التقرير التالي:

يسرا

هنأت الفنانة يسرا ، متابعيها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت يسرا “ عيد سعيد وكل عام وأنتم بألف خير وهنا يا أحلى وأجمل وأغلى جمهور على قلبي ربنا يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال و يفرح قلوبكم جميعا بحبكم جدا ”.

شريهان

هنأت الفنانة شريهان، الشعب المصري وجميع شعوب الوطن العربي، بحلول عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وكتبت شريهان: “كل عام ومصر والشعب المصري العظيم وجميع شعوب الوطن العربي في الأمتين العربية والإسلامية بخير، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا الطاعات وصالح الأعمال، وأسأله عز وجل دوام الخير والحب والسلام والأمن والأمان والإستقرار بيننا وعلينا .. أعاده الله علينا وعليكم باليُمن والخير والبركات”.

هند صبري

هنأت الفنانة هند صبري، جمهورها بـ عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة جديدة لها عبر حسابها على موقع التواصل الإجتماعي إنستجرام.

وكتبت هند صبري: “كل عام وانتم بخير وعيد مبارك على الجميع”.

Wishing you all a joyful and blessfull eid with your loved ones ".

كارمن سليمان

هنأت الفنانة كارمن سليمان متابعيها بـ عيد الفطر، ونشرت صورة لها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت كارمن سليمان، “عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم ”.

وشاركت النجمة كارمن سليمان، في تجربة "سكاي دايفينج"، في برنامج "نجوم السماء"، المذاع على قناة " أون "، من فوق محافظة الفيوم.

وعلقت كارمن سليمان، على التجربة، قائلة :"دي أكتر حاجة مجنونة عملتها في حياتي، وأنا كنت مبسوطة اوي، واحساس يجنن، وكنت طايرة، وكنت فاكرة أني هخاف، وما خفتش خالص".

مي عمر

هنأت الفنانة مي عمر، جمهورها بـ عيد الفطر المبارك، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

وكتبت مي عمر "Happy Eid everyone كل سنه و انتوا طيبين و عيد سعيد عليكم".

أسماء أبو اليزيد

هنأت الفنانة أسماء أبو اليزيد، جمهورها بعيد الفطر المبارك، ونشرت صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت أسماء أبو اليزيد: “ كل سنة وأنتو طيبين.. عيد سعيد عليكم وعلى كل أحبابكم”.